Zou jij nog gaan werken met een basisinkomen?

Een basisloon houdt in dat iedereen iedere maand - ongeacht of je werkt of niet - een bepaald bedrag op zijn of haar rekening gestort krijgt. Steeds meer mensen zijn vóór, maar het brengt natuurlijk heel wat vragen met zich mee. Is het betaalbaar? Hoe groot moet dit bedrag zijn? En, is dat niet allemaal slecht voor onze economie? Want wie zou nu nog gaan werken? Prof. dr. Ive Marx vergelijkt de voor- en de nadelen.