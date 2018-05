'Zijn eksters in staat honden vanuit de lucht te bestoken met hun uitwerpselen?'

De jonge eksters in de tuin van mijn moeder zijn uitgevlogen. Zoals bij vogels dikwijls het geval is iets te vroeg, want het vliegen wil nog niet goed lukken. Ze hoppen dus nogal onhandig op de grond rond. Op zich zou dat niet erg zijn, ware het niet dat er een probleem is: Mizou, de hond van mijn zuster die naast mijn moeder woont. Een vriendelijk beest, maar niet voor eksters.

...