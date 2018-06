Zeldzame Marsmeteoriet moet vroege geschiedenis van Mars helpen ontrafelen

De Asuka 12325, zo heet het kleinood ter grootte van een kei, is één van de 209 bekende Marsmeteorieten op aarde en is van uitzonderlijk belang voor de studie van de rode planeet.

De Brusselse vorsers gaan onder meer de leeftijd van de Asuka 12325 onderzoeken. De meteoriet dateert uit de tijd dat er op Mars nog veel actieve vulkanen waren en kan informatie leveren over hoe de planeet 150 miljoen jaar geleden aan een lange afkoelingsperiode begon.

Het gesteente in de meteoriet werd gevormd door een Marsvulkaan. Die barstte uit ergens tussen het ontstaan van Mars en het stoppen van haar vulkanische activiteit. De onderzoekers willen nu precies bepalen wanneer het gesteente waaruit Asuka 12325 is opgebouwd uitkristalliseerde van lava tot rots. De meteoriet zal verder worden onderzocht door Vinciane Debaille van het ULB-laboratorium G-Time en Steven Goderis en Philippe Claeys van het AMGC-team van de VUB.

'Elke nieuwe Marsmeteoriet ontrafelt voor ons een nieuw stukje geschiedenis over de planeet', zegt onderzoeker Steven Goderis van de VUB. 'Bovendien bevat deze meteoriet fragmenten van de diepere rotsformaties van Mars en zal hij aanvullende info geven, bij de gegevens die verzameld werden tijdens de Marsmissies van de voorbije decennia, waarbij enkel oppervlaktemateriaal van Mars werd geanalyseerd. Uit een isotopische studie zal moeten blijken hoe oud het gesteente is en wanneer het uit de Marskorst werd weggeslingerd door de impact van een grote meteorietinslag.'

Bij grote inslagen op Mars geraakt het materiaal dat loskomt gemakkelijker uit de zwaartekracht weg, omdat die daar een stuk minder sterk is dan op aarde. 'De meteoriet is erg interessant studiemateriaal', bevestigt ook Vinciane Debaille van de ULB. '150 miljoen jaar kan lang lijken naar aardse normen, maar het betekent wel dat Mars geologisch nog altijd actief is.'

De vorsers zijn zeker dat de meteoriet van Mars afkomstig is. Bij eerder onderzoek van de kleine gasbellen in het gesteente bleek de samenstelling te kloppen met data die door de Amerikaanse Viking-sonde werd verzameld in de jaren 70. 'De meteoriet is van het shergottiet-type, genoemd naar de stad Shergotty in India waar in 1865 een grote Marsmeteoriet insloeg', zegt Debaille. 'Wereldwijd zijn er nog twee andere types meteorieten afkomstig van Mars beschreven: de nakhlieten, vernoemd naar de Egyptische stad Nakhla waar in 1911 een meteoriet neerviel, en de chassignieten, die naar de Franse stad Chassigny zijn genoemd, waar in 1815 een stukje Mars neerkwam.'