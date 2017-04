Zal overbevolking de aarde vernietigen? 'Laat vrouwen vooral zelf beslissen hoeveel baby's ze willen'

Aan het begin van dit decennium gooide de Britse journalist Fred Pearce een bommetje in de wetenschappelijke wereld. In zijn boek Volksbeving - van babyboom naar bevolkingscrash bewees hij met veel aplomb en cijfers het ongelijk van doemdenkers over de bevolkingsexplosie. De aarde zal helemaal niet ten onder gaan door overbevolking. Integendeel, de wereldbevolking stabiliseert langzaam maar zeker. Dat doemdenken maskeerde volgens Pearce decennialang de échte problemen die veel bedreigender zijn voor de planeet, zoals ons consumptiegedrag en de opwarming van de aarde. Knack sprak met hem op de 'Day of Demography' in Gent, een internationaal symposium voor demografen.

