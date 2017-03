Wetenschappers: "Sluit buggy's af tegen luchtvervuiling"

Ouders die hun jonge kinderen naar school brengen, nemen daarbij vaak hun jongste peuter mee in de buggy. Wetenschappers van de Universiteit van Surrey testten de vervuiling waaraan die jongste kinderen worden blootgesteld. Ze maakten 64 trips van en naar verschillende scholen en maten daarbij de luchtkwaliteit in de buggy.

Hun conclusies zijn alarmerend: de kinderen in de buggy worden blootgesteld aan erg hoge concentraties uitlaatgassen. De vervuiling met fijnstof piekte rond kruispunten en aan bushaltes en was in de ochtendspits een derde tot de helft hoger dan in de namiddag, bij het sluiten van de scholen.

Extra kwetsbaar

"Jonge kinderen zijn veel vatbaarder voor die vervuiling dan volwassenen", zegt Prashant Kumar, ingenieur aan de Universiteit van Surrey en hoofdauteur van de studie. "Hun lichamen zijn nog niet volgroeid, ze zijn nog volop in ontwikkeling en ze wegen minder dan volwassenen."

Om de kinderen te beschermen tegen de uitlaatgassen, kunnen de ouders best de buggy sluiten met de regenhoes, zegt Kumar. "Een van de meest eenvoudige ingrepen is een barrière te plaatsen tussen het kind en de uitlaatgassen, met name op plekken met veel vervuiling zoals kruispunten. Ouders zouden de regenhoezen zoveel mogelijk moeten gebruiken als mogelijk is."

(IPS)