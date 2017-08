Wetenschappers ontdekken waarom honden kwispelen

Met de staart kwispelen is een aangeleerd gedrag waarmee de hond een gerustellend signaal uitstuurt. Hij laat er ondergeschikte dieren mee weten dat hij ongevaarlijk is en sterkere dieren of mensen dat hij hun suprematie niet bewist. Dat stelt Prof. Rudi D'Hooge van het Laboratorium voor Biologische Psychologie (KU Leuven) in de online Dagkrant van de KU Leuven.

Delen Honden die door een kat werden grootgebracht kwispelen ook, maar veel minder

D'Hooge ontkent daarmee de veel verspreide mening dat een hond al kwispelend uiting geeft aan een gevoel van blijdschap. De Leuvense hoogleraar verwerpt ook de theorie dat het kwispelen het resultaat is van interne tegenstrijdige gevoelens waarbij het dier een conflict ervaart tussen iemand willen naderen en vermijden. Dit naar analogie met de haan die in de grond begint te pikken wanneer hij een sterkere haan wil aanvallen maar niet durft. D'Hooge verwijst hierbij naar het feit dat de moederhond en haar pups in het hondennest duchtig naar mekaar kwispelen. 'Het gaat trouwens om een deels aangeboren en deels aangeleerd gedrag. Honden die door een kat werden grootgebracht kwispelen ook, maar veel minder'.

Toch waarschuwt de Leuvense hoogleraar ervoor om kwispelende honden die je niet kent zomaar te vertrouwen. 'Bega hoe dan ook nooit de fout een kwispelende hond die je niet kent zomaar te vertrouwen. Je zou de eerste niet zijn die gebeten wordt. Sommige honden zenden tegenstrijdige signalen uit, die voor mensen moeilijk te interpreteren zijn, of worden plots zo angstig wanneer ze benaderd worden, bijvoorbeeld door een voorgeschiedenis van mishandeling, dat ze de hand bijten die hen wil strelen.'