Wetenschappers maken wasverzachter van suiker

De wasverzachters die vandaag op de markt zijn, zijn gefabriceerd uit aardolie. De bouwstenen van die verzachtende producten zijn de zogenaamde 'korte amines' die uit die olie worden gewonnen. Onderzoekers van het Centrum voor Oppervlaktechemie en Katalyse van de KUL ontwikkelden nu een manier om die amines te winnen uit suiker.

'Suiker bestaat in verschillende vormen. In dit onderzoek hebben we geen beroep gedaan op sucrose, zoals je in suikerbieten vindt, maar wel op glucose. Dat vind je terug in zetmeel, onder de vorm van lange ketens van glucosemoleculen', zegt professor Bert Sels. Die lange glucoseketens verknipten de onderzoekers tot korte suikers met behulp van enzymen. 'Door daarna aan deze korte suikers een stikstofcomponent toe te voegen, slaagden we erin om de beoogde korte amines te creëren', zegt Sels.

Duurzaam

Testen toonden aan dat deze suikergebaseerde amines bruikbare bouwstenen zijn om wasverzachters mee te maken. 'De aminegroepen zorgen voor een stevige aanhechting van de wasverzachter aan het wasgoed. Daardoor ontstaat een gladde laag die zeer zacht aanvoelt.'

Het proces dat de onderzoekers ontwikkeld hebben, staat in groot contrast met de huidige industriële methode, zegt bio-ingenieur Michiel Pelckmans. 'Uiteraard is de grondstof natuurlijk en niet-fossiel, en dus hernieuwbaar, maar ook het proces is milieuvriendelijk. Je hebt er geen oplosmiddelen voor nodig en er komen geen giftige bijproducten vrij. Omdat het proces zelfs bij lage temperaturen goed werkt, is de energiekost beperkt.'