Wetenschappers identificeren cocaïne-gen

Van cocaïne is geweten dat het rechtstreeks het beloningscentrum in het brein stimuleert en dat het in het beloningscircuit veranderingen op lange termijn veroorzaakt die verantwoordelijk zijn voor verslavingsgewoontes. Alban de Kerchove d'Exaerde van de ULB en zijn collega's hebben nu ontdekt dat één bepaald gen, genaamd Maged1, een cruciale rol speelt bij deze pathologische veranderingen.

...