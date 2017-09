Wereld is vierde chocoladesoort rijker

De nieuwe chocoladesoort heeft een fruitige smaak van bessen en is smeuïg, aldus de chocolademaker. De nieuwe chocolade kreeg de naam 'ruby', naar de cacaoboon die gebruikt wordt om de chocolade te maken. De bonen komen van over heel de wereld. Kleur en smaak ontstaan tijdens de productie en zijn niet toegevoegd. 'We hebben twee wereldwijde R&D-centra, waaronder dat in Wieze dat heel erg belangrijk is. De chocolade is ontdekt geweest uit een selectie van veel verschillende soorten cacaobonen', zegt woordvoerder Korneel Warlop.

Kleur en smaakt worden ontwikkeld tijdens de verwerking van de bonen, klinkt het. 'Het is een heel lange zoektocht geweest van dertien jaar naar die cacaoboon en de ruby chocolade.'

Ook de Duitse Jacobs University was betrokken bij de ontwikkeling. Het bedrijf stelde de nieuwe chocolade dinsdag voor in Shanghai.

Barry Callebaut, dat chocolade produceert voor de voedingssector, ontstond in 1996 uit de fusie van het Belgische Callebaut en het Franse Cacao Barry. De hoofdzetel van de groep bevindt zich in Zürich. De chocoladefabriek in het Oost-Vlaamse Wieze is de grootste ter wereld. Ook in Halle is er een productiesite, de vroegere Côte d'Or-fabriek.

In 1936 bracht het Zwitserse Nestlé de witte chocolade op de markt.