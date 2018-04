Wat veroorzaakt al die chaos in je hoofd?

Ken je dat gevoel, dat je een pen neemt om iets op te schrijven, en dat je dan niet meer weet wàt? Je laptop openklappen en niet meer weten waarom? Je bent gewoon een kind van je tijd: steeds vaker zijn we vandaag met met 1001 dingen tegelijk bezig. En dat voelen we in onze hersenen. Professor Van Hoof legt uit wat je eraan kan doen.