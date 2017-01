Wasmachine en koelkast krijgen belangrijke rol in moordonderzoek

De ontwikkeling van het 'internet of things' waarbij de dingen steeds meer geconnecteerd worden, zou in de toekomst weleens voor belangrijke aanwijzingen kunnen zorgen bij politieonderzoek. Politieagenten in het Verenigd Koninkrijk worden momenteel opgeleid om ook gadgets en huishoudtoestellen te betrekken in hun onderzoek, want die kunnen mogelijk een 'digitale voetafdruk' verschaffen van misdaadslachtoffers en criminelen.

'Draadloze camera's in een toestel, zoals een koelkast, kunnen de bewegingen van de eigenaars en verdachten registeren', zo zegt Mark Stokes, het hoofd van de afdeling digitaal forensisch onderzoek van de Londense Metropolitan Police aan de Britse krant The Times. 'Ook deurbellen die rechtstreeks in verbinding staan met apps op de telefoon van een gebruiker kunnen laten zien wie er aangebeld heeft en of de persoon is binnen gekomen.'

Alibi

'Al deze dingen laten een spoor van activiteit na. De plaats delict van morgen wordt het internet of things', aldus Stokes. Zo bevat de nieuwe Samsung Family Hub Fridge bijvoorbeeld camera's die een live feed van de inhoud doorsturen zodat shoppers weten wat ze nog tekort hebben wanneer ze in de supermarkt staan. De data en tijden waarop de gebruikers inloggen op hun koelkast zouden dus een mogelijk alibi kunnen vormen of bewijzen dat mensen juist niet op een bepaalde plek waren.

Volgens Stokes zullen de politieagenten van de toekomst steeds een 'digitale forensische toolkit' bij zich hebben waarmee ze microchips ter plekke kunnen analyseren en gegevens downloaden op de plaats delict in plaats van de toestellen te moeten meenemen voor onderzoek.

Dood in jacuzzi

De fabrikanten van dergelijke huishoudtoestellen zouden echter in opstand kunnen komen omdat de privacy van hun klanten in het gedrang komt. Zo vecht Amazon momenteel een verzoek aan van de Amerikaanse autoriteiten om opnames te overhandigen van een van zijn Echo-systemen, een smartspeaker voor onder meer internetradio, weerberichten en thermostaat- en lichtregelingen, die aan een zekere James Andrew Bates toebehoort. De politie in de staat Arkansas onderzoekt immers de moord op Victor Collins die in 2015 in Bates' jacuzzi dood werd teruggevonden. Uit de bewijzen van een elektrische watermeter blijkt al dat er een grote hoeveelheid water werd gebruikt, wellicht om het bloed op te kuisen. De Echo zou mogelijk nog meer informatie kunnen verschaffen over wat er op die bewuste avond is gebeurd. (TE)