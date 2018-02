Waarom wordt je voorgesneden appel niet bruin in de supermarkt?

Hatelijk, nog voor je appel helemaal op is, begint hij al bruin te worden. Liever een voorgesneden exemplaar kopen in de supermarkt dan. Maar is dit wel zo gezond? Hoe zorgen ze er in de supermarkt voor dat die appel niet bruin wordt? Spuiten ze er allerlei stoffen in? En zijn die dan gevaarlijk? En is je appel dan nog even gezond? Veel vragen, en gelukkig kent ook iemand het antwoord: prof. dr. ing. Imca Sampers, microbiologe aan de Universiteit Gent.