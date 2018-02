De EU valt van de ene crisis in de andere, en de politieke leiders hollen van de ene crisistop naar de andere. De conclusie van die crisistoppen is bijna altijd: we moeten beter samenwerken. En hop, daar komt de volgende crisis al aan. Professor Hendrik Vos (UGent) legt uit hoe dat komt en... waarom dat misschien niet zo erg is.