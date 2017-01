Waarom ook de wetenschap een protestmars in Washington plant

Het succes van de vrouwenmars in Washington op de dag na de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump heeft wetenschappers op ideeën gebracht. Ze zijn bezorgd over het klimaat- en energiebeleid van de nieuwe Amerikaanse administratie. Maar de druppel die de emmer onlangs deed overlopen is de recente beperking van de externe wetenschappelijke communicatie en het bevriezen van beurzen van bepaalde federale onderzoeksagentschappen, zo schrijft The Washington Post. Zo tweette de National Park Service onlangs over klimaatverandering, maar die tweets werden later verwijderd. Ook verloor het Environmental Protection Agency haar subsidies voor onderzoek.

...