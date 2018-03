Waarom is de Tour de France winnen niet meer belangrijk voor sponsors?

Wereldwijd besteden bedrijven elk jaar miljarden aan het sponsoren van sportwedstrijden. In dit college vertelt KU Leuven-sportmarketeer Wim Lagae dat die bedrijven het niet belangrijk vinden of hun sporters winnen. Vreemd is dat. Zijn de verliezers dan stilaan de grote helden waar iedereen naar opkijkt? Of hebben die begrijven gewoon geld te veel?