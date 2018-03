Waarom blijven mensen rond vulkanen wonen?

In 49 VC overspoelde een allesverwoestende vulkaan, de Vesivius, één van de grootste Romeinse steden van dat moment: Pompeii. Toch gingen er niet veel later opnieuw mensen op de flanken van de vulkaan wonen. Nu, in de 21e eeuw zijn overal ter wereld de meeste vulkanen bewoond. De Vesius kwam niet meer tot uitbarsting, maar veel van die andere vulkanen wel. Zelfs al voorspellen wetenschappers dat de vulkanen binnen de kortste tijd de omgeving met lava zullen bedelven. Waarom doen mensen dat? Drs. Sam Poppe bestudeert vulkanen niet enkel theoretisch vanuit zijn VUB-lab, maar beklimt door zijn veldwerk ook echt de vulkanen. Samen met de lokale bevolking (die zich helaas vaak in ontwikkelingsgebieden bevinden) bekijkt hij samen hoe ze aan preventie kunnen doen.