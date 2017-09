Vloeibare katten en mannelijke vagina's: Ig-Nobelprijzen bekronen bizarre wetenschap

Waarmee wetenschappers zich allemaal bezighouden en zodoende mogelijk de wereld kunnen veranderen, is in de nacht van donderdag op vrijdag nog maar eens bewezen aan de prestigieuze universiteit van Harvard in het Amerikaanse Cambridge. Daar zijn de Ig-Nobelprijzen toegekend, voor noeste wetenschappelijke arbeid die, zoals het luidt, 'eerst aan het lachen brengt en daarna tot nadenken stemt'. Het thema dit jaar was 'Onzekerheid'.

De Ig-Nobelprijs voor de Vrede ging naar wetenschappers uit Zwitserland, Canada, Nederland en de VS. Zij hadden uitgevlooid dat regelmatig didgeridoo spelen een probate behandeling is voor slaapstoornissen én snurken. Maar ze ondergraafden mogelijk hun eigen ondervinding door eventueel in slaap gevallen toeschouwers wakker te krijgen door al didgeridoo spelend het podium bestormden.

Vorsers uit Australië en de VS kregen de prijs voor Economie. Zij hadden experimenten uitgevoerd om te weten hoe het in de ogen kijken van een levende krokodil een invloed heeft op 's mans zin om te gokken.

Opa's grote oren

Het was oren spitsen naar de winnaar van de prijs voor Anatomie. De Brit James Heathcote had zich afgevraagd waarom oudere mensen - en dat had hij statistisch vastgesteld - grote oren hebben. Ter plaatse legde hij uit dat het oor met ongeveeer 2 millimeter per decennium groeit.

De Biologen onder ons zijn verblijd met de vondst van wetenschappers uit Japan, Brazilië en Zwitserland van een vrouwelijke penis en een mannelijke vagina in een holeninsect.

Vloeistoffendynamica speelt een belangrijke rol in ons leven, en daarom is in Zuid-Korea en de VS uitgezocht wat er gebeurt met koffie wanneer iemand met zijn bakkie achteruit stapt.

Hetzelfde vakgebied leverde ook de onderscheiding voor Fysica op. De Fransman Marc-Antoine Fardin had zich immers katachtig de vraag gesteld of een kat zowel in vaste als vloeibare toestand kan bestaan.

Nog meer vloeistof, deze keer in de vorm van bloed, was het thema van de prijs voor Voeding. Researchers uit Brazilië, Canada en Spnaje hadden als eerste ontdekt dat menselijk bloed op het menu staat van de Diphylla ecaudata, beter bekend als de vleermuissoort ruigpootvampier.

Walgen van kaas

Eigenlijk hadden die onderzoekers in hun vakdomein felle concurrentie van collega's uit Frankrijk en Japan die MRI-scans hadden aangewend om te weten te komen waarom mensen walgen van kaas. Het leverde de prijs voor Geneeskunde op.

Zelfkennis is het begin van de wijsheid, was wellicht het vertrekpunt van vorsers uit Italië, Spanje en Groot-Brittannië. Zij stelden vast dat vele tweelingen zichzelf niet visueel van elkaar kunnen onderscheiden. Goed voor de Cognitieve prijs.

Wie pretendeert als eerste vast te stellen dat de menselijke foetus reageert op muziek, moest de prijs voor Obstretica niet verhopen, want dat was al geweten. De Spaanse laureaten zaten al veel verder, want ze ontdekten dat ongeboren baby's meer op elektromechanische muziek reageren als die in de vagina van de moeder wordt afgespeeld dan op de bolle buik.