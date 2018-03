'We zijn diep triest dat onze geliefde vader vandaag overleden is. Hij was een grote wetenschapper en een buitengewone man wiens werk en nalatenschap vele jaren zullen voortleven', zeggen zijn kinderen Lucy, Robert en Tim.

'Zijn moed en volharding, met zijn briljantheid en humor, inspireerden mensen in de hele wereld. Hij zei ooit: "Het zou geen groot heelal zijn als het niet de woonplaats was van de mensen van wie je houdt." We zullen hem voor altijd missen.'