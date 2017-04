UZ Leuven bouwt ondergrondse bunkers voor behandeling van kanker

Als alles goed gaat, kunnen kankerpatiënten er vanaf het voorjaar van 2019 terecht voor precisiebestraling van kwaadaardige tumoren.

Protontherapie is een nieuwe vorm van radiotherapie waarbij kwaadaardige tumoren heel gericht kunnen worden bestraald en er dus minder gezond weefsel wordt aangetast. Voor kinderen met kanker of patiënten met een tumor dicht bij belangrijke organen zoals de hersenen, is protontherapie erg nuttig, legt Karin Haustermans, diensthoofd radiotherapie-oncologie in UZ Leuven uit. "Ondanks de enorme technische vooruitgang in bestraling, zien we nog te veel patiënten die hervallen of blijvende bijwerkingen hebben. Soms liggen gezonde, stralingsgevoelige weefsels te dicht bij de tumor: het is dan bijna niet mogelijk om die te bestralen zonder de levenskwaliteit van de patiënt in gevaar te brengen", klinkt het.

Elk jaar komen in België naar schatting 150 tot 200 patiënten in aanmerking voor protontherapie. Zij moeten daarvoor nu echter nog naar centra in Duitsland of Zwitserland, wat niet altijd evident is. Daar komt dus vanaf halfweg 2019 verandering in.

Voor het nieuwe centrum, dat de naam ParTICLe (Particle Therapy Interuniversity Center Leuven) kreeg, werken vijf universitaire ziekenhuizen in ons land samen. Naast het UZ Leuven zijn ook de universitaire ziekenhuizen van Gent, Antwerpen, Brussel en Saint-Luc (verbonden aan de Waalse Université Catholique de Louvain) betrokken partij. Via de uitgebreide ziekenhuisnetwerken rond die vijf partners moet ParTICLe ongeveer 80 procent van de centra voor radiotherapie in ons land kunnen bereiken.

Het centrum krijgt twee ondergrondse bunkers: eentje waarin patiënten worden behandeld en eentje waarin voltijds aan onderzoek wordt gedaan. Het totale kostenplaatje bedraagt 45 miljoen euro, waarvan het UZ en de KU Leuven het grootste deel voor hun rekening nemen. De Vlaamse overheid investeert 5 miljoen euro, Saint-Luc en UCL dragen in totaal 6 miljoen euro bij.