Universiteit van Vlaanderen schiet uit de startblokken

De Universiteit van Vlaanderen is geen fysieke universiteit, maar een project dat universitaire kennis zo breed mogelijk wil verspreiden. Vanaf 6 november zal de vzw elke dag een college van een kwartier van een wetenschapper van één van de vijf bestaande universiteiten, over de meest boeiende en begeesterende materie, online plaatsen. Ze zullen gratis te bekijken zijn op onder andere Knack.be, VRT NU en YouTube. Elk college start met een prikkelende vraag. Het is de bedoeling dat de professoren hun verhaal vertellen op een laagdrempelige manier, zodat kijkers geen voorkennis moeten hebben.

Opnames

De opnames beginnen vanaf volgende week met de eerste tien colleges over de thema's brein en tijd. Die gaan niet door in een typische aula, maar in discotheek Carré in Willebroek, 'een hip podium om in de leefwereld van de jonge doelgroep te treden'.

Op 27 september zal het gaan over het brein: Johan Verbraecken (UAntwerpen) heeft het over waarom onze hersenen slaap nodig hebben, Elke Van Hoof (VUB) over wat stress doet met het brein, Mark Reybrouck (KU Leuven) over muziek in ons hoofd, Kathleen Venderickx (UHasselt) over hoogbegaafdheid en Wouter Duyck (UGent) over waarom mensen foute beslissingen nemen.

Op 28 september is het thema tijd: Wouter Rogiest (UGent) weet hoe we de files verkorten, Natalie Beenaerts (UHasselt) vertelt hoe de purperen hei er over 50 jaar zal uitzien, Marit Van Cant (VUB) over wat skeletten ons leren over het verleden, Leen Decin (KU Leuven) over waarom een ruimtereis een verjongingskuur is en Walter Weyns (UAntwerpen) heeft het over de steeds sneller wordende tijden. Over daaropvolgende opnames wordt later gecommuniceerd.

Uitgediept

Wetenschapsjournalist Dirk Draulans zal bij Knack mee de thema's van de Universiteit van Vlaanderen uitdiepen. Op Knack.be zullen de minicolleges verrijkt worden door opiniestukken en analyses. In de printeditie zullen hot topics verder uitgediept worden.

'Knack wil mensen slimmer maken. We hebben in de Universiteit van Vlaanderen en de VRT twee perfecte partners gevonden met net dezelfde missie,' luidt het.

Pop-uplocaties

Na de eerste opnames in Carré trekt de Universiteit van Vlaanderen naar nog meer locaties waar men een prof niet onmiddellijk zou verwachten. In elke studentenstad zal een pop-upstudio worden opgetrokken op de hipste plaatsen. Op één avond worden vijf colleges van een kwartier opgenomen, gevolgd door een vragenronde. Achteraf kan het publiek aan de toog gezellig napraten met de proffen.

De mosterd van hun concept haalden de makers bij in Nederland. De Universiteit van Nederland is daar al enkele jaren een hit op het internet.