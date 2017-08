Universiteit Gent ontdekt 'biologische vaccinatie' voor planten

Onderzoekers van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent hebben ontdekt dat bepaalde stoffen die planten zelf aanmaken ook ingezet kunnen worden om de weerstand van planten te verhogen.

'Versgemaaid gras verspreidt zijn specifieke geur niet zomaar', legt onderzoeker Maarten Ameye uit. 'Die geur komt van stoffen die een plant aanmaakt wanneer hij aangevallen wordt, bijvoorbeeld door een insect, een schimmel- of een grasmachine. Planten maken die stoffen aan om onderling te communiceren. Als ze die verspreiden, laat de plant aan zijn buren weten dat er gevaar dreigt.'

Met het doctoraatsonderzoek, dat vier jaar heeft geduurd, is ontdekt dat de stoffen ook ingezet kunnen worden om de weerstand van planten te verhogen. 'We zagen effectief dat tarwe en rijst een hogere weerstand hadden tegen een aantal ziekten en schimmels, nadat we hen hadden blootgesteld aan groenbladvolatielen', aldus Ameye.

'Door die stoffen toe te dienen aan planten, zetten we alweer een stap naar een meer innovatieve en duurzame manier om gewassen te beschermen, en naar groenere landbouw in het algemeen', besluit de onderzoeker.