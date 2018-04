TESS betekent nieuw tijdperk voor planetenjagers

Vanop Cape Canaveral in Florida is woensdag een satelliet van het Amerikaanse ruimtevaartbureau NASA gelanceerd die op zoek zal gaan naar planeten buiten ons zonnestelsel waarop leven mogelijk is. De lancering was eigenlijk al voor maandag gepland, maar werd uitgesteld om bijkomende tests uit te voeren op het navigatiesysteem van de raket.

De Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) werd woensdag gelanceerd met een Falcon 9 van SpaceX. Een uur na de lancering was de satelliet succesvol in een baan rond de aarde gebracht, zo meldde de Amerikaanse raketbouwer, waarop NASA voor het eerst een beroep op deed, op Twitter.

TESS is uitgerust met vier camera's en zal de komende twee jaar lang 200.000 sterren, die zich op amper 300 lichtjarenbevinden, observeren op zoek naar exoplaneten. Die zal de telescoop kunnen waarnemen door het licht dat ze blokkeren in hun baan rond de sterren. De wetenschappers achter de missie verwachten dat ze met Tess duizenden planeten zullen ontdekken, waarvan enkele tientallen zo groot als de aarde zullen zijn en enkele honderden die iets groter zijn.

Tess is het zusje van de Amerikaanse ruimtetelescoop Kepler, die in 2009 werd gelanceerd en nu aan het einde van zijn leven is. De Kepler ontdekte duizenden planeten, maar de meesten daarvan zijn heel ver weg. Tess kijkt dichterbij, in onze 'achtertuin'. Planeten die daar omheen draaien, zijn daarna gemakkelijker te bestuderen. En er is nog een verschil: de Kepler zoomt in op een klein stukje van de sterrenhemel, Tess kijkt naar een gebied dat ongeveer vierhonderd keer zo groot is.