Tandsensor is de nieuwe stappenteller

Ook al ben je iemand die goed uitkijkt wat je eet, toch weet je nooit exact hoeveel suiker of vet je precies binnenkrijgt. Om je daar beter van bewust te worden ontwikkelden voedingsspecialisten een tandsensor. Die houdt bij hoeveel voedingsstoffen er over je lippen gaan, een beetje zoals een stappenteller ons bewust maakt van het aantal stappen dat we al - of nog niet - hebben gezet.

De logica tussen eten en gezondheid is soms ver te zoeken. Iedereen weet dat vooral verse groenten en fruit je gezond en op gewicht houden. In plaats daarvan zondigen we allemaal wel eens en gaan voor bereid en kant-en-klaar voedsel. Dat komt ook omdat er in de voedingsleer niet enkel wit en zwart is maar een heel palet aan grijstinten tussenin. Hoe groot is een 'portie' pasta immers, hoeveel zout bevat een 'snufje' en hoeveel wijn mag er precies in één glaasje? Het bijhouden van een dieetdagboek is daarom niet altijd een even betrouwbare manier om na te gaan hoeveel en wat je precies allemaal binnenkrijgt aan voedingsmiddelen.

Wetenschappers van de Amerikaanse Tufts University School of Engineering hebben daarom een piepkleine sensor ontwikkeld die op een tand kan worden bevestigd. Die sensor registreert in real time je consumptie van zout, suiker en alcohol. In een later stadium zal daar nog de registratie van andere voedingsstoffen aan toegevoegd worden.

Volgens de ontwikkelaars kan dit een game-changer worden in de voedingswereld omdat er nu eindelijk een betrouwbaar beeld mogelijk is van onze voedselinname. Uiteindelijk zou het ook mogelijk worden om een alarmfunctie in te bouwen die aangeeft - voor wie wil - wanneer we onze wekelijkse hoeveelheid taart of chips dreigen te overschrijden.