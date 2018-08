Spoken uit de ruimte

De laatste Belg die een Nobelprijs won was fysicus François Englert, in 2013, voor zijn (theoretische) ontdekking van een elementair deeltje dat andere deeltjes massa geeft. Het zogeheten Higgs-boson werd in 2012 voor het eerst waargenomen in de deeltjesversneller van CERN op de grens tussen Frankrijk en Zwitserland.

