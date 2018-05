SpaceX lanceert met succes nieuwste Falcon 9

De Falcon 9 steeg vrijdag om 16.14 uur lokale tijd (22.14 uur Belgische tijd) op vanop Cape Canaveral in Florida. De raket bracht een Bengalese communicatiesatelliet - Bangabandhu Satellite-1 - ruim een half uur later in een baan rond de aarde. Ondertussen landde de eerste trap van de Falcon 9 succesvol weer op een platform in de Atlantische Oceaan.

De lancering was aanvankelijk al voor donderdag voorzien, maar werd toen met een dag uitgesteld nadat ze één minuut voor opstijgen automatisch werd afgebroken door de grondsystemen.

Voor SpaceX was de lancering van vrijdag erg belangrijk. Het ging om de eerste vlucht met een Block 5, de finale versie van de Falcon 9. Die is zowel krachtiger als meer herbruikbaar dan eerdere versies en zal binnenkort door NASA gebruikt worden om astronauten naar het Internationaal Ruimtestation (ISS) te sturen. Aan de capsule om de bemanning in te vervoeren - een aangepaste versie van de Dragon van SpaceX, momenteel de enige transportcapsule die in staat is om intact terug te keren naar de aarde - wordt nog gewerkt.

De nieuwe generatie Falcon 9 zou volgens SpaceX-CEO Elon Musk tien keer hergebruikt kunnen worden zonder enig onderhoud. Na tien lanceringen is 'gematigd onderhoud' nodig, maar de raket zou mogelijk zelfs in staat zijn om tot wel 100 vluchten uit te voeren.