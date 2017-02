SpaceX gaat twee toeristen de maan rond sturen

"We zijn zeer blij om aan te kondigen dat SpaceX werd gecontacteerd door twee privépersonen om eind volgend jaar een vlucht rond de maan uit te voeren", aldus het bedrijf van Tesla-CEO en miljardair Elon Musk.

Het gaat om de eerste reis naar de maan sinds het einde van Apollomissies in het begin van de jaren zeventig van de vorige eeuw.

SpaceX gaf geen details over wie de gelukkigen zijn, maar liet weten dat de twee al "een aanzienlijk bedrag" hebben overgemaakt en dat ze tests zullen ondergaan om hun gezondheid en conditie te testen om uit te maken of ze geschikt zijn om de reis te maken.

De reis zou ongeveer een week duren. Het ruimtetuig zou langs de maanoppervlakte scheren, verder de ruimte in reizen en dan terug naar de aarde vliegen, een reis van zo'n 5 à 600.000 kilometer.

Prijskaartje

Verwacht wordt dat de twee miljoenen dollars zullen neertellen voor hun bijzondere reis, aldus nieuwszender CNN op zijn website. Ter vergelijking: particulieren hebben in het verleden aan de Russische overheid tot 20 miljoen dollar betaald voor een reis naar het internationaal ruimtestation ISS.

"Zoals de Apollo-astronauten die voor hen naar de maan reisden, zullen deze personen door de ruimte reizen en met zich de hoop en dromen van de volledige mensheid meebrengen, die wordt gedreven door de universele menselijke geest van exploratie", aldus SpaceX nog in een blogbericht. De lancering van de twee ruimtetoeristen in de Dragon 2-capsule door de Falcon 9-draagraket van SpaceX zal gebeuren vanop dezelfde lanceerbasis dan de Apollomissies, in de buurt van Cape Canaveral in Florida.

SpaceX verwacht dat het niet om een eenmalig project gaat, aangezien ook andere mensen al hun interesse hebben uitgedrukt om de reis uit te voeren. "Volgend jaar wordt een belangrijk jaar voor het vervoer van toeristen naar het internationaal ruimtestation en hopelijk nog verder", aldus Elon Musk tijdens een conference call met de pers.