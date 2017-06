Smarttechnologie: de vierde industriële revolutie zal mensen nog meer met elkaar in verbinding brengen

Smart is het buzzwoord van al wie met de maatschappij van morgen bezig is. Morgen leven we in smart cities en smart houses, rijden we met smart cars en worden we slim gemaakt met smart education. Onze gezondheidszorg draait om smart health die steunt op smart technology. Slimme sensoren zullen ziekten opsporen nog voor patiënten, laat staan hun artsen, er iets van merken. 'We zullen van kanker een chronische ziekte maken die niet langer levensbedreigend is', stelt ceo Luc Van den hove van imec, het 'Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum' met hoofdzetel in Leuven. 'Mensen met chronische ziekten zullen comfortabel kunnen leven door de inzet van digitale persoonlijke gezondheidscoaches. Die zullen echte artsen niet vervangen, wel hun skills verhogen.'

