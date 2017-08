Robots kunnen nu ook zichzelf herstellen

Dat blijkt uit de studie Self-healing soft pneumatic robots van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Op deze manier zullen robots in de toekomst langer en zelfstandig kunnen werken.

Het onderzoek richt zich op 'soft robots' die gemaakt zijn uit flexibele en zachte materialen. Door hun flexibiliteit worden de soft robots ingezet voor talloze toepassingen zoals het grijpen van delicate en malse voorwerpen in de voedselindustrie of in de minimaal-invasieve chirurgie. Door hun zachte materialen garanderen ze veilig contact met mensen, maar zijn ze tegelijkertijd ook kwetsbaarder voor contact en schade door scherpe voorwerpen of overmatige druk.

Het project aan de VUB gaf een grijper, een robothand en een kunstmatige spier in hun programmatie daarom een zelfhelende functie. Nadat de prototypes gecontroleerd beschadigd werden, bleek dat het wetenschappelijke principe ook in de praktijk werkt. Realistische schade kon volledig worden hersteld, zonder zwakke plekken achter te laten. Zo konden de soft robots nadien hun taken weer volledig opnemen, terwijl ze in de realiteit vaak door mensen hersteld moeten worden of zelfs in de vuilnisbak belanden.

'Robots kunnen niet alleen lichter en veiliger gemaakt worden, maar kunnen straks ook langer zelfstandig werken zonder telkens gerepareerd te moeten worden', vertelt professor Bram Vanderborght.

De resultaten van de studie werden woensdag/vandaag gepubliceerd in het vaktijdschrift Science Robotics.