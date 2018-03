Reacties op overlijden Hawking: 'Dat je mag blijven vliegen als superman in de kosmos'

De vermaarde fysicus Stephen Hawking is woensdag overleden op 76-jarige leeftijd. Dat zegt zijn familie in een persbericht. De professor overleed vreedzaam in zijn slaap thuis in Cambridge.

'We zijn diep triest dat onze geliefde vader vandaag overleden is. Hij was een grote wetenschapper en een buitengewone man wiens werk en nalatenschap vele jaren zullen voortleven', zeggen zijn kinderen Lucy, Robert en Tim. 'Zijn moed en volharding, met zijn briljantheid en humor, inspireerden mensen in de hele wereld. Hij zei ooit: 'Het zou geen groot heelal zijn als het niet de woonplaats was van de mensen van wie je houdt.' We zullen hem voor altijd missen.'

In 2017 zei Hawking, die op zijn 21ste de diagnose kreeg dat hij leed aan de ongeneeslijke spierziekte ALS, aan de BBC dat hij 'nooit had verwacht 75 te worden'. Door de ziekte belandde hij in een rolstoel en moest hij een computer gebruiken om te kunnen communiceren. Hij zei aan de BBC dat hij geloofde dat zijn grootste verwezenlijking was dat hij ontdekte dat zwarte gaten niet volledig zwart zijn. Dat is cruciaal om 'te begrijpen hoe paradoxen tussen kwantummechanica en de algemene relativiteitstheorie kunnen opgeklaard worden'.

Hawking was een van de belangrijkste experts op vlak van zwaartekracht en zwarte gaten, en verwierf wereldwijde faam met zijn book 'A brief history of time' ('Het heelal' in het Nederlands), dat in 1988 werd gepubliceerd, en waarvan meer dan tien miljoen exemplaren werden verkocht.

De wereld rouwt om zijn overlijden

Remembering Stephen Hawking, a renowned physicist and ambassador of science. His theories unlocked a universe of possibilities that we & the world are exploring. May you keep flying like superman in microgravity, as you said to astronauts on @Space_Station in 2014 pic.twitter.com/FeR4fd2zZ5 — NASA (@NASA) March 14, 2018

His passing has left an intellectual vacuum in his wake. But it's not empty. Think of it as a kind of vacuum energy permeating the fabric of spacetime that defies measure. Stephen Hawking, RIP 1942-2018. pic.twitter.com/nAanMySqkt — Neil deGrasse Tyson (@neiltyson) March 14, 2018

We have lost a colossal mind and a wonderful spirit. Rest in peace, Stephen Hawking. https://t.co/ectv7r4UIm — Tim Berners-Lee (@timberners_lee) March 14, 2018

We lost a great one today. Stephen Hawking will be remembered for his incredible contributions to science – making complex theories and concepts more accessible to the masses. He’ll also be remembered for his spirit and unbounded pursuit to gain a complet…https://t.co/z1du859Gy2 — Satya Nadella (@satyanadella) March 14, 2018

I first met Stephen when he gave his inaugural lecture as Lucasian Professor in 1979, about the arrow of time. Later I did my PhD under Stephen's former student Bernard Carr, so go more chances to talk science with him -except I was mostly too tongue-tied to say anything sensible — Jonathan McDowell (@planet4589) March 14, 2018