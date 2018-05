Potentieel geneesmiddel voor verkoudheid in de maak

Het is een van de grote mysteries van het leven: waarom valt een simpele verkoudheid niet te genezen? Het is wel mogelijk om de symptomen van een verkoudheid te verlichten, maar de oorzaak van de ziekte aanpakken lukt nog steeds niet. De aandoening wordt immers hoofdzakelijk veroorzaakt door het rhinovirus. Dat virus doet zich in heel wat vormen voor en kan erg snel muteren zodat er altijd resistentie ontwikkeld wordt tegen medicijnen en vaccins. Hoewel een verkoudheid erg vervelend, maar meestal onschuldig is, kan het voor bepaalde mensen met aandoeningen zo...