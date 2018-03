Plastische chirurgen Patrick Tonnard en Alexis Verpaele: 'De eeuwige jeugd ligt binnen bereik'

In een artsenkabinet zie je vaak kanjers van wetenschappelijke standaardwerken in de kast staan, maar mensen die zulke boeken geschreven hebben kom je niet zo makkelijk tegen. Plastisch chirurgen Patrick Tonnard en Alexis Verpaele van de privékliniek Coupure Centrum in Gent hebben drie van die werken gepubliceerd, over chirurgie voor de verjonging van het gezicht. Het duo heeft de manier waarop een facelift wordt uitgevoerd drastisch veranderd. Was het vroeger een zware operatie, dan kan het nu via een veel eenvoudiger ingreep met een korte snede voor elk oor: de zogenaamde MACS-lift (MACS staat voor ' minimal access cranial suspension').

