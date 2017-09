Nasa zegt ruimtesonde Cassini na 20 jaar vaarwel

De NASA wilde absoluut vermijden dat de in 1997 gelanceerde verkenner aan het einde van zijn missie te pletter zou storten op één van de manen van Saturnus, en zo toekomstig wetenschappelijk onderzoek kon bezoedelen. Het ruimtetuig dook daarom tijdens haar 294ste baan rond de planeet aan 113.000 km per uur de atmosfeer van de gasgigant in, en dat verliep zoals gepland.

Door de dichtheid van de atmosfeer begon de 2,5 ton wegende sonde te tollen. Eenmaal daardoor, twee minuten later, om 13.55 uur Belgische tijd, was het contact uitgevallen en was de 3,2 miljard dollar kostende missie voorbij. 'Het signaal is verloren... het is het einde van het ruimtetuig', aldus de NASA.

Naar verwachting viel de sonde immers kort na het verlies van het radiosignaal uit elkaar, wellicht zoals een meteoor. (In werkelijkheid was alles reeds lang achter de rug, want het radiosignaal deed er 83 minuten over om ons te bereiken).

De geslaagde kamikazeduik was, opnieuw op het vlak van engineering, ook een orgelpunt omdat de sonde er in de nadagen van haar missie was in geslaagd 22 keer tussen de planeet en haar ringen te duiken.

Knuffelen

In het vluchtleidingscentrum, het Jet Propulsion Laboratory van de NASA in Pasadena, begonnen mensen te applaudisseren en elkaar te knuffelen. Sommigen onder hen hadden hun hele loopbaan aan de missie gewijd.

Earth received @CassiniSaturn’s final signal at 7:55am ET. Cassini is now part of the planet it studied. Thanks for the science #GrandFinale pic.twitter.com/YfSTeeqbz1 — NASA (@NASA) September 15, 2017

Tot het laatste moment hebben tien instrumenten op de sonde nog normaal gefunctioneerd, in het bijzonder een spectrometer om de samenstelling van de atmosfeer te analyseren. Bij wijze van primeur voor een Saturnusmissie zijn de data nog in real time doorgestuurd.

De Cassini heeft tijdens de eigenlijke missie van dertien jaar de kennis omtrent Saturnus, zijn ringen en zijn manen een revolutionaire wending gegeven.

Ook Belgische onderzoekers hebben van de Amerikaanse verkenner geprofiteerd. De sonde was samen met de Europese Huygens gelanceerd. Die is op 14 januari 2005 zacht geland op de Saturnusmaan Titan, waarbij het Europese Ruimtevaartbureau ESA voor het eerst een ruimtetuig op een ander hemellichaam (dan het onze) had neergezet. Huygens is zodoende het enige fysieke overblijfsel van de Cassini-Huygensmissie waaraan ook het Italiaanse ruimtevaartbureau ASI deelnam.