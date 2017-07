Mysterie van de dag: Waarom heeft een giraf een blauwe tong?

De giraf is samen met de okapi, de ijsbeer en een aantal koeiensoorten het enige zoogdier met een blauwe tong. In het geval van de ijsbeer is dat duidelijk te verklaren door wat er zich onder de witte pels van het dier bevindt. De huid, en dus ook de tong, van een ijsbeer hebben een donkerblauwe kleur omdat dat beter het warme licht kan absorberen en dus een soort isolatiemateriaal is.

De verklaring voor de blauwe tong bij de giraf is iets minder duidelijk. Een van de mogelijke redenen is dat de giraffentong weinig bloedvaten heeft. En dat is niet onbelangrijk aangezien hij zich voedt met bladeren van de acacia die lange doornen heeft. Bij het minste sneetje zou de tong aan het bloeden slaan.

Een andere verklaring is de aanwezigheid van melanine, het pigment dat je huid donkerder maakt bij het zonnebaden, in de tong. Melanine beschermt de giraffentong tegen de zon. Ook niet onbelangrijk, want de tong, die tot 50 cm kan worden, slingert zich rond de takken van de bomen en is daardoor vaak blootgesteld aan de zon. De donkere kleur beschermt dus tegen zonnebrand.

En wat met het beroemdste zoogdier met een blauwe tong, denkt u nu? De chowchow. Dat zal helaas een mysterie blijven. De chowchow is, net als de shar-pei een Chinees hondenras dat door de mens gecreëerd werd omdat een blauwe tong in bepaalde milieus wellicht als mooi bevonden werd. Chinezen geloven bovendien dat de donkere kleur van de tong duistere geesten op afstand houdt. Het is duidelijk dat de natuurlijke evolutie hier geen enkele rol in heeft gespeeld.