Mysterie van de dag: waarom hebben mensen migraine?

1 op 5 Belgen heeft gedurende zijn leven last van migraine, toch wordt de ziekte nog steeds onvoldoende ernstig genomen. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) plaatst migraine nochtans op de zesde plaats in de lijst van ziektes die de langstdurende impact op het leven van patiënten hebben, voor onder andere diabetes en angststoornissen.

...