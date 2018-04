Mag je belastingen ontwijken?

Wielrenners en tennissers die naar Monaco emigreren, fortuinlijke Belgen die zich in Zwitserland of Luxemberg huisvesten, de Panama Papers... Er wordt wel eens gegrapt dat belastingontwijking de nationale sport van de Belgen is. Professor fiscaal en economisch recht Niels Appermont (UHasselt) legt uit wat er wel en niet mag.