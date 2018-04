Ligt er een fortuin op onze stortplaatsen?

Zowel in Vlaanderen als in Europa liggen nog heel wat stortplaatsen. Op veel van die stortplaatsen kwam een laag grond te liggen en ze verdwenen uit het geheugen van de mensen. Vaak kwamen er natuurgebieden op, maar ook huizen. Peter Tom Jones, doctor in de industriële ecologie, raadt de overheid aan deze stortplaatsen dringend te saneren. Zo'n sanering kan bovendien geld opbrengen.