Lage-emissiezone: 'Stap in goede richting, maar probleem van luchtverontreiniging niet opgelost'

Vroegtijdige overlijdens, verlies in levenskwaliteit en in levensverwachting. Dat zijn de gevolgen van luchtverontreiniging. Grote schuldige in Europa is de transportsector, vandaar het opstellen van luchtkwaliteitsnormen, luchtkwaliteitsplannen en lokaal: lage-emissiezones (LEZ). Antwerpen voert op 1 februari 2017 zo'n zone in. Mechelen en Brussel volgen in 2018, Gent in 2020. 'Antwerpen kampt met een acuut probleem qua luchtkwaliteit,' motiveert Antwerps schepen van Leefmilieu Nabilla Ait Daoud de beslissing, 'en dit heeft een grote impact op de gezondheid van de Antwerpenaar.'

