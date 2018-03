Kunnen we met een deeltjesversneller het universum beter begrijpen?

Er waren mensen die dachten dat de wereld zou ontploffen als wetenschappers in de deeltjesversneller van Cern, nabij Genève, deeltjes met een gigantische energie tegen elkaar zouden doen botsen. De botsingen zijn intussen gebeurd, de wereld is niet ontploft, en prof. dr. Jorgen D'hondt was euforisch. Wat hij allemaal te weten komt door twee ondenkbaar kleine deeltjes te laten botsen en dan naar de rommel te kijken, is ongelooflijk. En kan wetenschappers nog jaren bezighouden.