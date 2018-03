Kunnen we mensen onzichtbaar maken?

Een onzichtbaarheidsmantel bestaat eigenlijk al: het is een mantel die alle licht opslorpt en dus onzichtbaar is. Maar wat je dan ziet, is een zwarte vlek. En dat is niet wat professor Vincent Ginis in gedachten heeft. Hij werkt aan een onzichtbaarheidsmantel die ervoor zorgt dat je door iemand heen kan kijken.