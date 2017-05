Kunnen we binnenkort organen printen?

Tijdens een ingreep om de ontstoken appendix van een tienermeisje te verwijderen, ontdekten artsen een tumor op een van haar eierstokken. Nader onderzoek wees uit dat het gezwel een miniatuurhersentje omvatte, ingekapseld in een flinterdun schedeltje. De case werd beschreven in het vakblad Neuropathology. Het is niet uitzonderlijk dat vreemd weefsel in een tumor terechtkomt, wel dat daaruit een structuur ontstaat die wegheeft van een klassiek orgaan. De hersencellen in de tumor bleken zelfs elektrische signalen met elkaar uit te wisselen.

