Kunnen topvoetballers nog meer verdienen?

Zou jij nee zeggen tegen een weekloon van 200 000 euro? Wij ook niet! Er is helaas niemand die het ons aanbiedt. Maar topvoetballers krijgen het wél. En dat vinden we dan soms wel wat schandalig. Maar 't is niet hun eigen schuld. 't Is de wet van vraag en aanbod. Prof. dr. Wim Lagae bekijkt of die vraag nog zal stijgen, m.a.w. of topvoetballers over 5 jaar nog méér kunnen verdienen, of nu toch aan de top zitten.