Kunnen dieren slagen voor een wiskunde-examen?

Je goudvis heeft nog nooit de familiequiz gwonnen en je hond stak nooit een poot toe bij je huiswerk. Het vermogen om nooit geziene vraagstukken of zelfs levensproblemen op te lossen is een typisch aspect van de menselijke intelligentie. En toch weet jouw kat hoe dat luikje openmoet en kraakt een kraai zijn nootjes onder rijdende auto's. Is dit het gevolg van nauwkeurige observatie of van toeval en dus operante conditionering? Professor Rudi D'Hooge legt in dit college uit hoe intelligent dieren daadwerkelijk zijn.