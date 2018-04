Koop je beter voorverpakt eten?

De vraag lijkt een beetje een contractio in terminis. Voor het milieu is het toch sowieso beter om onverpakt voedsel te kopen? Denk maar aan heel de plastic soup in de oceanen. Maar wat nu als al die verpakkingen voedselverspilling tegengaan? Professor Devlieghere weet er als expert in de levensmiddelenconservering alles van.