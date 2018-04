Koop je beter plastic of glazen flessen?

We worden dagelijks met milieu-advies om de oren geslagen. Supermarkten mogen dan wel geen plastieken zakjes meer meegeven, er ontstaan verpakkingloze winkels, maar tegelijk worden de kleinste dingen steeds meer verpakt. Als consumenten weten we soms niet meer wat nu nog goed is. Karine Van Doorsselaer klaart het even uit.