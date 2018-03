Kan je sterven aan te veel suiker?

Prof. dr. Chantal Mathieu krijgt in het UZ van Leuven dagelijks mensen over de vloer die lijden aan de gevolgen van te veel suiker eten, en er op termijn aan kunnen sterven: mensen met diabetes. Elk jaar hebben meer en meer mensen diabetes. Ze legt uit waarom de Wereldgezondheidsorganisatie zich zorgen maakt over diabetes.