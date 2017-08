In beeld: Amerikanen aanschouwen totale zonsverduistering

Miljoenen Amerikanen zijn getuige geweest van de eerste totale zonsverduistering sinds 1979 in de Verenigde Staten, en zelfs de eerste sinds 1918 die diagonaal over het land gaat. De 'Great American Eclipse' begon omstreeks 18.05 uur Belgische tijd aan de westkust van het continent. Op het hoogtepunt was alleen de zogenaamde corona nog zichtbaar. Het spektakel begon in Oregon om vervolgens oostwaarts te verschuiven over dertien staten: Idaho, Montana, Wyoming, Nebraska, Kansas, Missouri, Iowa, Illinois, Kentucky, Tennessee, North Carolina, Georgia en South Carolina. In alle andere staten is de zonsverduistering gedeeltelijk te zien. Ook in het Witte Huis werden de eclipsbrilletjes boven gehaald. Bekijk een fotoreeks van Reuters.