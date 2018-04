Hoe warmen bitcoins de aarde op?

Heb jij zeven jaar geleden voor een luttele 50 euro in bitcoins geïnvesteerd? Dan ben je intussen waarschijnlijk miljonair. Maar wist je ook dat de milieu-impact van de bitcoin daardoor ook tot een torenhoog niveau is gestegen? Hoe kan een virtuele munt hier nu invloed op hebben? Prof. dr. Bart Preneel heeft als cryptoloog zelf bijgedragen tot de uitvinding van de bitcoin - al heeft hij er zelf nooit in geïnvesteerd.