Hoe klinkt de kosmos?

Tot enkele jaren geleden keken astronomen alleen in de ruimte, maar ondertussen weten ze dat ze maar 5% van al wat er is kunnen zien. Sinds enkele jaren waait er een nieuwe wind door de wereld van de kosmologen, want nu kunnen ze ook naar de ruimte luisteren. Kosmologen staan op het punt om nog véél meer over de ruimte te weten te komen. Professor Thomas Hertog vertelt hoe ze daarin geslaagd zijn en wàt ze dan kunnen horen. En hoe ze ook naar het verleden kunnen luisteren.