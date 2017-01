Hoe een Franse apotheker zijn volk aardappelen leerde eten

Zeggen dat Antoine-Augustin Parmentier, op 12 augustus 1737 in het Franse Montdidier geboren, louter apotheker was, is een serieuze onderschatting van zijn talenten. De man was immers ook uitvinder en... agronoom. Nadat hij in verschillende apotheken van de stiel had geproefd, trok hij in 1755 naar Parijs om een echte apotheker te worden. Hij behaalde er in één ruk zijn diploma waarop hij in het Franse leger terechtkwam als hulpapotheker.

