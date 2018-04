Hightech seksspeeltjes: 'We blijven wezens van vlees en bloed. Daar kan geen robot aan tippen'

Hoe komt iemand op het idee om een nieuwe vibrator uit te vinden? Bij Stephanie Alys (28) ging het als volgt: in haar studententijd - ze heeft een master in internationale betrekkingen - voerde ze lange gesprekken met vrienden over relaties en seks. Zo kwam ze tot de vaststelling dat veel koppels op termijn met seksuele problemen te maken krijgen als gevolg van sleur. 'Dat intrigeerde ons', zegt Alys. 'We wilden onderzoeken of er iets aan te doen was. We ontdekten dat in de porno-industrie al jaren gebruik werd gemaakt van technologieën als virtual reality en internet streaming, maar dat de markt van seksspeeltjes ver achter bleef.'

...